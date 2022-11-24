苗栗縣長候選人鍾東錦24日晚間在竹南運動公園舉辦團結造勢活動，近萬名鄉親冒著風雨到場相挺（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦24日晚間在竹南運動公園舉辦團結造勢活動，縣長徐耀昌到場力挺。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦24日晚間在竹南運動公園舉辦團結造勢活動，縣長徐耀昌到場力挺。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦24日晚間在竹南運動公園舉辦團結造勢大會，活動從傍晚5點開始，雖然天候狀況不穩定不時下起大雨，仍吸引近萬名鄉親參加，鍾東錦看到支持者冒著風雨熱情力挺，感動不已，呼籲鄉親在最關鍵時刻，砲口一定要一致對外，團結起來，集中選票，一起打贏苗栗這一仗。

選前最後倒數2天，鍾東錦競選總部舉辦苗北地區團結造勢活動，包括苗栗縣長徐耀昌、夫人蔡麗卿、立法委員陳超明以及苗栗縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長等近百名候選人等都親自出席，展現出風雨生信心、團結一致支持鍾東錦的決心。

苗栗縣長徐耀昌表示，選舉要選賢與能，候選人要能擘劃前瞻願景，提出可行政策、端出牛肉政見，爭取鄉親認同，候選人鍾東錦擔任議長4年來，熟悉縣政概況，提出具體可行的政見，由鍾議長擔任苗栗縣下屆縣長，最能無縫接軌，持續推動各項重大建設。

徐耀昌強調，過去怎麼樣並不重要，未來會怎麼樣才是重點，鍾東錦在議事堂上非常尊重議員同仁與縣府單位主管，主持會議有條不紊、果決明快、從不口出惡言，不但是一位有態度、有主張、有理想、有抱負、有才略的候選人，還是一位心裡最溫暖的人，不過，看到鍾東錦越接近勝選，對手抹黑手段越來越惡劣，請大家千萬不要聽信謠言。

苗栗縣長候選人鍾東錦表示，這次選舉，民進黨已經在門口虎視眈眈，他們使出各種奧步的目的，真的是為苗栗好嗎？不是！他們只不過想利用所謂的「翻轉苗栗」，來擴大政黨私利的政治版圖，好讓他們對國家所有的黑箱運作能夠深入地方、更肆無忌憚。

鍾東錦提醒，大家千萬不能忘記，他們在選前總是說要「謙卑謙卑再謙卑」，當他們翻轉了整個台灣之後，他們謙卑了嗎？沒有！他們馬上換了一張臉，只有「鴨霸、鴨霸、再鴨霸」，各種違背民意的政策強渡關山，讓我們的下一代吃有毒萊豬、吃核食，為了扶植自己的媒體，叫NCC把中天電視台關台，人民有不同的意見，就找網軍帶風向圍剿，大家還記得嗎？連他們自己人賴清德當初在爭取黨內提名要選總統的時候，還要喊話請蔡英文停止網軍的操作，可見得民進黨網軍治國是千真萬確的，這種「唯我獨尊」的蠻橫獨裁、貪婪的態度，才是民進黨的真面目。

鍾東錦指出，當他們說苗栗要政黨輪替，可是卻找了一個背骨、忘恩負義、對年輕學生講話充滿傲慢態度、提不出務實政見的候選人，苗栗人能接受嗎？這樣的人能把苗栗帶往更好的方向嗎？絕對不可能。

鍾東錦表示，透過這一次選戰，我們都知道，國民黨的確有需要改革的地方，這也就是他這次為什麼堅持要參選的原因。因為國民黨推出的人選，也曾經為了在綠營當官，背叛、出賣國民黨，他對地方並不熟悉、能力也不足，但黨中央因為誤信讒言，才造成藍營的分裂，如今，而中央造成的分裂，唯有讓鍾東錦才能加以縫合。

鍾東錦向鄉親報告，這場選戰到今天，真的是走過槍林彈雨，因為有鄉親的熱情支持，讓他非常有信心，誠如一開始所說，「我們不只要選到底，更會選到贏」！後天就是投票日了，鍾東錦強調，一定會奮戰到最後一刻，也要懇託所有的好朋友們，關鍵時刻，所有藍軍朋友砲口一定要一致對外，團結起來，一起把家鄉建設成為觀光科技大縣、一起實現各項施政藍圖，提升教育、醫療、青年文創、產業發展，把苗栗打造成為適合各個年齡層，從幼兒到老年生活，宜居、宜遊、宜業的新都心。