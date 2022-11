女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份在華人圈打開知名度,混血五官加上171公分高䠷身材,更讓她擁有「最美港姐」封號,經常被稱為大美人;而李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨後選擇昔影,淡出幕前,不時透過社群分享家庭生活,嫁進豪門14年常被懷疑是否真的幸福,最近她曬出一張照洩二人真實互動,閃瞎眾人。

李嘉欣昨(23日)在IG上傳一張照片曬恩愛,畫面中雖然沒有出現李嘉欣與許晉亨本人,但無論是電腦、手機或Apple Watch的桌面的是二人的合照,不只有浪漫婚紗照,也有吃飯或旅遊的合照;儘管先前一度傳出李嘉欣分不到許家龐大遺產,但與許晉亨的互動就能看出她嫁進豪門是真的幸福。

而不僅曬照放閃,李嘉欣更隔空告白許晉亨,「Then and now …and just like that … 14 years of treasured moments」,表示無論過去或是現在,一直這樣走下去,已經14年了」;最後李嘉欣也透露,2008年11月23日是她與許晉亨的結婚紀念日。

今年初李嘉欣被爆出進加護病房48個小時,雖然經治療已平安出院,但她的心臟、肝臟、腎臟和肺等器官都受影響,當時醫師更告知,「如果再晚一點搶救,這個世界差一點就沒李嘉欣」。