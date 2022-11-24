女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份在華人圈打開知名度，混血五官加上171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號，經常被稱為大美人；而李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨後選擇昔影，淡出幕前，不時透過社群分享家庭生活，嫁進豪門14年常被懷疑是否真的幸福，最近她曬出一張照洩二人真實互動，閃瞎眾人。

李嘉欣昨（23日）在IG上傳一張照片曬恩愛，畫面中雖然沒有出現李嘉欣與許晉亨本人，但無論是電腦、手機或Apple Watch的桌面的是二人的合照，不只有浪漫婚紗照，也有吃飯或旅遊的合照；儘管先前一度傳出李嘉欣分不到許家龐大遺產，但與許晉亨的互動就能看出她嫁進豪門是真的幸福。

而不僅曬照放閃，李嘉欣更隔空告白許晉亨，「Then and now …and just like that … 14 years of treasured moments」，表示無論過去或是現在，一直這樣走下去，已經14年了」；最後李嘉欣也透露，2008年11月23日是她與許晉亨的結婚紀念日。

今年初李嘉欣被爆出進加護病房48個小時，雖然經治療已平安出院，但她的心臟、肝臟、腎臟和肺等器官都受影響，當時醫師更告知，「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」。