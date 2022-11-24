南部1名女下屬阿芳(化名)因公務員上司阿強(化名)頻傳LINE訊息給她，「前胸貼後背，從前面、從後面看，都一樣阿」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」，甚至還撫摸她的頸部與手臂，已造成她婚姻生活、精神狀況以及工作表現，因此出性騷擾申訴，求償53萬餘元，橋頭地院審理後，法官判阿強應賠償精神撫慰金加醫療費共15萬4430元。

依據判決書記載，某女下屬阿芳對直屬長官阿強提出性騷擾申訴，於108年7月至12月間，數次傳送LINE訊息對她性騷擾，並還曾在公務群組中，以考績對她恫嚇，要讓她順服，甚至還撫摸她的頸部、手臂數次，上司的行為已影響她的婚姻生活、精神狀況以及工作表現，到現在還持續回診身心科，忍無可忍的她對上司求償醫療費3萬3040元，與精神撫慰金50萬元。

對此，阿強否認有性騷擾，辯稱這是長官對部屬的關心，並用委婉的方式表達，要阿芳放鬆身心，而且，不只有傳給阿芳1人，自己也會在假日的時候，傳訊息給其他同事，不管是男同事或女同事都是如此。

橋頭地院審理時，阿芳進入會議室遭上司阿強肢體碰觸性騷擾，只有其他同事可作證看到「進入」會議室，但無法證明2人在裡面發何事，此部分罪證不足；另外，從阿強傳給下屬阿芳的訊息中「前胸貼後背，從前面、從後面看，都一樣阿」、「私底下我也會像大哥哥，多照顧、多提攜你的」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「只要你任何事都可以想到我」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」、「雖然現在不能說，但是我打你的分數超高的」等訊息，已讓阿芳感受到困擾。

法官再從阿芳冷淡回覆訊息「我沒有能力，而且也不想要主任對我特別好」、「那請主任把我異動到別科室」指出，明顯可見阿芳受到冒犯，並被迫使陷入感覺不舒服環境，而阿強仍持訊傳送訊息，已構成性騷擾，審酌阿強為公務員，認定精神撫慰金15萬元為適當，再加上醫療費用4430元，共應賠償阿芳15萬4430元，可上訴。