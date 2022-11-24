九合一選舉進入倒數階段，有人預估各縣市首長當選門檻得票數，桃園市約59萬票。台大政治系教授左正東今(24日)在《盧秀芳辣晚報》節目分析指出，桃園選戰的關鍵影響因素在新移入的住民，這次桃園的選舉人數比4年前增加了16萬人，桃園市長鄭文燦上一屆拿到55萬票當選，多出來的4萬票其實就是新移民的差別，這些新移民會受到房價與治安的影響，高房價將影響桃園市最後的投票取向。

「在桃園的這個概念呢，就是新住民的問題。」左正東指出，一般新住民講的是外籍配偶，這裡講的新住民是指其他地方移到桃園來的，新移民。這次桃園的選舉人數比4年前增加了16萬人，上一屆鄭文燦拿到了55萬票就當選了，這次預估是要拿多少？59萬票，要比上次多4萬。

左正東強調，這多出來的4萬票其實就是新移民的差別，「而且鄭運鵬的票不可能比鄭文燦多」，鄭文燦只拿到55萬票，而鄭運鵬這次要拿到59萬票才能贏。

「關鍵在新移民，而這些新移民的投票取向會是怎樣？」左正東說，就是國民黨在最後關頭打的這個議題，土地的問題。因為這些新移民會受到幾個大事的影響，一個是房價，一個是治安，而治安跟房價又有點關係，為什麼？因為像「青埔寨」這個地方，房價不斷炒高，所以有很多空屋，讓犯罪集團有了藏身的機會，所以它也是跟房價有關係的。

左正東表示，那麼到底鄭文燦要不要為桃園的高房價負責？到底這些高房價對桃園是資產還是負債？這個就會影響到桃園市最後的投票取向。