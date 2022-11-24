民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka明天選前之夜，將在花蓮火車站附近的競選總部四周遊行，並至車站迎接返鄉投票的遊子們。（本報資料照片）

明天就是選前之夜，花蓮藍綠兩黨縣長候選人陣營各有規畫，拚連任的國民黨徐榛蔚晚間要在花蓮市區金三角商圈遊行，警方已動員114名警力加強部署及交通管制，維持交通順暢；民進黨Kolas Yotaka則將在花蓮火車站附近的競選總部四周遊行，並至車站迎接返鄉投票的遊子們。

藍營縣黨部指出，徐榛蔚競選團隊選前之夜行程，晚上6時30分預計在縣黨部旁的花崗山田徑場集結，列隊繞行花蓮市金三角地區（中山路、中正路及中華路等），屆時將有大批支持者到場參與。

Kolas競選團隊明天選前之夜則預計在傍晚5時30分起，從位在國聯二路的競選總部開始遊行，依序行經火車站前站、遊客旅遊中心、市立圖書館、中山路，最後預計在晚間7時30分返回競選總部，並於7時40分在競選總部舉辦溫馨音樂會，迎接返鄉遊子投票。

花蓮市金三角商圈含括中山路、中正路、中華路及和平路，各陣營選前之夜均會遊行該處，壯大聲勢最後衝刺，明晚除了徐榛蔚陣營，還有縣議員候選人魏嘉賢、市長候選人魏嘉彥等5組競選團隊申請遊行造勢。

花蓮警方因應造勢恐使金三角商圈交通阻塞，已安排上114名警力，明下午4時起，將在周邊道路交管，呼籲民眾盡量避開遊行路線或區域。