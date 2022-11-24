賴清德合體沈慧虹造勢 市民許願盼沈慧虹當選。（王惠慧攝）

副總統賴清德24日傍晚到竹市與民進黨新竹市長候選人沈慧虹合體，新竹市民鄭媽媽說，11月26日投票日是她的生日，願望是希望沈慧虹當選，賴清德表示，最後階段就是全力衝刺，盼讓沈慧虹成功當選。

鄭媽媽說，當初因為剛好在家看直播看到沈慧虹和林智堅市長經過，就趕快衝出家門，想當面和兩人說加油，謝謝兩人把新竹市變得這麼好，更提到自己的生日是11月26日，願望就是沈慧虹當選。賴清德也和鄭媽媽說，她和沈慧虹的對話讓他很感動，身為新竹市民對城市有這樣的熱愛，更願意大力相挺最好的候選人。

賴清德表示，每個新竹人都非常清楚，新竹市進步快、發展好，其實是大家共同打下的豐碩成果，也一定要珍惜這樣的成果，他更欽佩沈慧虹、柯建銘、林智堅與所有團隊，這幾個月辛苦打拚、結果累累，接下來最重要的就是要採收。

沈慧虹致詞時則說，現在很多新竹人很緊張，遇到她的人都叫她加油，新竹人不走回頭路，要守護著自己的光榮與驕傲，要繼續進步，也有民眾來競總說要捐錢，還說只有幾千塊、一點點，讓她聽了很難過，因為這都是大家努力生活、工作節省下來的錢。

沈慧虹表示，她看到這麼多寄託、期待與熱情，但票沒有投下去，她有再多的熱情、規畫和願景也無法實現，也要拜託大家，當天一定要去投票，讓她有機會替鄉親服務。