四年一度的世界盃足球賽正如火如荼地展開，許多飯店酒吧紛紛推出轉播派對來搶搭世足熱。台北寒舍艾美酒店1樓大廳酒吧北緯二十五變身時尚運動酒吧，現場架設高清電視螢幕提供賽事轉播，12月3日起更配合16強賽事特別推出「GO FIFA」觀賽必備菜單，並將舉辦猜進球數及飛鏢挑戰的活動，另外還有多款品牌啤酒與精選調酒等，邀賓客熱鬧觀賽。

台北遠東香格里拉即日起至12月18日期間於馬可波羅酒廊提供大螢幕觀賽配美食美酒，邀民眾共襄盛舉，主廚團隊設計「世足盃限定寰宇風味雞翅」，以8個國家隊代表8款特色風味雞翅料理，每份280元起；此外，還推出台虎精釀瓶裝酒買3送1的優惠。

活動期間，若於馬可波羅酒廊消費滿1000元或入住台北遠東香格里拉豪華閣任一房型，還能參加「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，有機會免費體驗雅仕套房3天2夜假期。

坐擁高空美景的馬可波羅酒廊搶搭世足熱，讓賓客在酒吧觀賞賽事。（台北遠東香格里拉提供）

台北喜來登大飯店即日起於1樓大廳酒吧也以大型螢幕投影時況轉播賽事，安排每日賽程轉播之外，也推出期間限定的FIFA特餐，包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及2杯啤酒任選，每套1000元+10％；此外，也開賣多種派對點心及各國特色啤酒。

住房方面，台北喜來登大飯店也在即日起至12月17日推出「Let’s GO FIFA」住房專案，透過萬豪官網預訂雙人入住彈性房價現折10%，最低每晚6600元起，再送大廳酒吧雙人飲品兌換券，可選Orion生啤酒、鮮榨果汁、咖啡或茶等飲品，並有鹽雕大師黃銘波主廚特別訂製的「FIFA冠軍獎牌鹽雕」。

馬可波羅酒廊推出「世足盃限定寰宇風味雞翅」。（台北遠東香格里拉提供）

高雄中央公園英迪格酒店在頂樓酒吧Pier No.1自11月29日起推出為期12天的「高空足球趴趴趴」，以500吋投影牆轉播球賽，每晚10點還安排專業DJ熱音表演，現場將無限量供應柏克金啤酒和柏克金女郎炒熱氣氛；成功預測冠軍隊伍的賓客更有機會獲得高雄英迪格1張「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」。

台中Moxy酒店即日起至12月18日於晚間6點、9點及11點也在頂樓Rooftop XOXO轉播世足賽事，賽事轉播當日的入住房客可於晚間8點及10點免費報名「手足球競賽」，遊戲獲勝者可於該場轉播賽事期間至18樓Rooftop XOXO暢飲台啤喝到飽；世足賽事期間，至1樓The Moxy Bar及18樓Rooftop XOXO，穿著「世足賽球衣」還可享85折的餐飲優惠。

台北喜來登大飯店的大廳酒吧推出FIFA限定套餐。（台北喜來登大飯店提供）

高雄中央公園英迪格酒店的頂樓酒吧Pier No.1以500吋投影牆轉播球賽。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

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