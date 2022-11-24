關中親筆寫下懇託，要拜託大安、文山區鄉親，11月26日全力支持高揚凱。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，打出「關中院長唯一公開支持」的文宣訴求。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

選戰最後關頭，國民黨提名新人、大安文山區市議員候選人高揚凱，打出「關中院長唯一公開支持」的文宣訴求，引起廣泛注意，臉書上「關老爺力挺」貼文已累積1萬多個按讚數，可見關中雖已從選舉中退隱多年，但曾在多次重要選戰中手握虎符的國民黨超級戰將，仍具不可小覷的威力，請出關中親自加持，也讓高揚凱成為大安、文山區的一匹大黑馬。

許多人好奇關中自出任考試院長後，十幾年來幾乎不過問選舉的，為何這次選戰最後關頭卻公開表態「唯一支持高揚凱」，除了與高揚凱父親高昌倫具有40年交情外，據關中說法理由有二：其一，關中認為國民黨必須大力培養像高揚凱這樣優質的年輕人，如果年輕人在黨內沒法出頭，這個黨就沒有未來。其二，關中想將當年經國先生「為國為黨，大公無私」精神，傳承給高揚凱這樣的新世代，未來國民黨的壯大，就是要靠像高揚凱這樣的新世代努力打拚。

為了闡述經國先生「為國為黨，大公無私」精神，關中講了一個親身經歷的小故事，他表示，1987年11月15日上午，蔣經國主席單獨召見時任青輔會主委的關中，告知將任命他接組工會主任，推動黨組織改革工作。談話間，經國先生起身上廁所，當他步履艱難的走回座位時，關中瞥見經國先生的西装褲拉鍊竟没有拉好。

關中心當時想，「這個老人家已是重病纏身，到油盡燈枯了，還在為黨、為國而操勞不已。」眼角不禁潤濕了，當經國先生重新在座位上坐好後，並用虛弱而堅決的語氣說：「你不准推辭！這個黨，未來要靠你們了。」聽到這裡，在關中眼眶中打轉的熱淚無聲的滴落，這是經國先生最後一次單獨召見他，距離1988年1月13日經國先生逝世，只有59天。

高揚凱今年四月在其父高昌倫的帶領下拜見關中，關中為高揚凱闡釋作為戰將應具備的理念，「為民、為國、為黨而戰，無私無我；有所為，有所不為，有所不得不為；不求戰，不畏戰，敢戰且能戰」，關中也說，作為國民黨戰將，不能指定戰場，不可踐踏同志的軀體、鮮血前進，更不能站在黨的肩膀上墊高自己。

作為國民黨提名的新人，高揚凱一路苦戰，即使選情非常危急，也堅持絕不因私廢公，而以具體行動，成為「最挺蔣萬安的議員候選人」，而他的堅持，則來自關中的傳承。關中也強調，全力支持黨正式提名的候選人當選，這是天經地義、毫無懸念的，並親筆寫下懇託，要拜託大安、文山區鄉親，11月26日全力支持高揚凱。