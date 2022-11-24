選戰進入倒數階段，民進黨新竹市長候選人沈慧虹23日晚間直播節目「燒聲才會紅」開火，由她親手料理「茄汁鯖魚米粉」，讓團隊淋雨車掃的同仁暖暖胃。沈慧虹說，這是她小時候家裡常會煮的簡單美味，加米粉或陽春麵條都好吃，她知道選舉日將近，出現很多抹黑、不實言論，希望用這道「家人的料理」，給大家實在、暖心的味道。

不少網友看到節目紛留言「讓我們最安心的市長5號沈慧虹」、「古早味！加蒜苗絕配！」、「許願市長煮給我們吃！」、「看到畫面就想到小時候阿嬤也很常煮給我吃」、「虹姐像是媽媽一樣，一直溫馨的叮嚀大家」，還有人支持者許願1126勝選那天，請虹姐煮這道暖心料理給支持者們品嚐。

沈慧虹說，這是媽媽們的懶人料理，因為很快就能煮好，小時候的颱風天、下雨天就會有這鍋，只要端上桌，家裡小孩都可以多吃一兩碗。鯖魚罐頭加蒜末或拌進一些醬油膏也是一道菜，在選前煮給團隊暖胃，也分享給市民朋友。

沈慧虹說，投票前要堅定信念，多看看候選人政見，用理性選擇，選出最實在、最讓人放心的候選人，她也提醒面對不實的謠言，用團結的力量來面對，開心過日子，好好吃飯、好好睡覺，11月26日出門投下神聖的一票。

她也提醒市民，投票當日要記得攜帶身分證、通知單和印章「投票三寶」，投票日不能戴有任何候選人識別的口罩、徽章宣傳品，請大家把素色口罩準備好，籲支持者票票入匭「每一票都很重要」。