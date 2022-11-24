台中市長盧秀燕細數她四年來的政績，強調選對人很重要。（陳世宗攝）

連趕潭子兩場造勢晚會 盧秀燕：選對里長、議員、市長至關重要

九合一選戰進入最後衝刺！台中市長盧秀燕24日晚上連趕無黨籍市議員徐瑄灃在潭子潭水亭，及國民黨市議員賴朝國在得天宮前廣場的聯合造勢晚會；現場擠滿支持群眾，手持盧秀燕、徐瑄灃、賴朝國旗幟揮舞，力挺現任市長盧秀燕及兩位現任市議員都能高票連任，現場群眾激情高喊「凍蒜！凍蒜！」

盧秀燕在鄉親「凍蒜」聲中大進場上台。盧秀燕表示，她跟徐瑄灃過去四年府會合作無間，大家都知道26日就要投票，選對里長、議員、市長都至關重要，要選勤快願意為鄉親服務的人；為了台中、為了潭雅神的建設和福利，我們共同合作打拚。盧秀燕是媽媽市長，徐瑄灃是媽媽議員，我們兩個「媽媽」會繼續努力照顧市民，照顧我們的下一代。

盧秀燕在賴朝國造勢晚會，細數她任內的政績，包括老人健保補助、生育津貼及潭子國民及兒童運動中心、頭家國小後面那一條路、潭興立體停車場、潭興鐵馬空橋等；呼籲不要小看手中的這一票，您的一票非常珍貴，關係潭雅神的建設、自己的福利及台中的未來。