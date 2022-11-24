11月13日，土耳其最大城伊斯坦堡發生隨機爆炸，並沒有團體出面負責，但是土耳其認定是藏身在敘利亞北部的庫德工人黨(PKK)，加大力度對當地發動跨境空襲。然而，美國五角大樓表示，土耳其在敘利亞北部的空襲，已威脅到當地美國軍事人員的安全，提出嚴正抗議。這是北約成立以來，美國對其他北約盟國相當罕見的強烈譴責。

半島電視(Aljazeera)報導，五角大冰發言人、美國空軍帕特萊德準將(Pat Ryder)的聲明說：「最近發生在敘利亞的空襲，已直接威脅到美國人員的安全，我們的人員正在敘利亞當地合作夥伴一起工作，其目標是擊敗當地的 ISIS殘黨， 並看守1 萬多名 ISIS 戰俘與罪犯。然而土耳其的行動，已妨害到我們在地區打擊ISIS 殘黨的進度。」

萊德補充說：「為了繼續擊敗 ISIS，並確保反恐部隊與人員的安全，(土耳其)必須把他們的行動降級。」

美國在敘利亞大約駐有 900 名士兵，他們與當地的敘利亞庫德人所成立的「人民保護部隊」(YPG)，以及敘利亞民主力量 (SDF) 合作，打擊ISIS殘黨。

然而，土耳其認定YPG也是恐怖團體，土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan) 在過去幾年多次呼籲美國不要與YPG合作，他一再向美國抱怨，支持 YPG 是破壞了美國對土耳其安全的承諾。