高雄59歲陳姓男子日前到郵局欲提領全額勞保年金，因表示部分投資用，令行員起疑報警。警方到達現場時，陳男向警解釋主要貼補家用，還不斷脫口而出「170萬是小錢啦」，雖警方透過手機聯絡其家屬確認，仍不放心，還護送陳男回家並二度確認，直到和家屬見面確認屬實才離去，陳男對於警方貼心的關懷也十分感謝。

22日下午3時許，陳男前往三民區建工路郵局，向行員表示，想一次提領前幾天才匯進來的170萬元勞保年金，行員詢問提領目的時，陳男卻只說家用以及投資股票，行員認為陳男的勞保年金剛匯幾天就領出，等於是將戶頭清空，驚覺有異報警。

三民二分局民族派出所員警獲報，立即到場了解，陳男見員警到來，變得更加煩躁，稱錢要貼補家用，且未收到詐騙訊息，不可能笨到連退休金都被騙走，不斷表示「170萬是小錢啦」，還是無法說服員警，於是員警要求陳男當面致電給家屬。

陳男只好乖乖配合，立即撥通家人的電話，員警跟陳男家屬談話，家屬向員警坦承，因家中急需用錢，才會請陳男先提領救急，聽聞家屬說詞，員警仍然無法放心，於是仍護送陳男返家二度向家屬見面確認。

員警到場後，家屬出面向員警表示，家中真的急需用錢，跟詐騙毫無關聯，經員警求證屬實，也終於能放心離去，離去前員警還不忘提醒常見的詐騙手法及應注意事項，陳男一家皆非常感謝員警的熱心關懷及積極協助。