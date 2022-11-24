吳映潔（左起）、夏于喬、黃心娣3位女主演亮麗登場。（滿滿額提供）

導演周美豫24日率演員夏于喬、吳映潔（鬼鬼）、黃心娣等演員出席新片《女優，摔吧！》首映會，現場鬼鬼尺度大開，說拍片期間每天都要撥個5分鐘看A片，殺青後仍是偶爾看，笑說自己看日本片比較多，歐美片型太粗魯，「老師跟學生的、夫婦的、老闆跟員工的，各個情節都有看。」

鬼鬼還說這次是自己第一次有當電影明星的感覺，挑戰尺度非常大，直言拍戲這麼久，這次是除了三點不露，其他都露，笑說：「屁股肉、腋下肉都在外面，只有點沒露。」而且鬼鬼繼當炎亞綸演唱會嘉賓，兩人大玩親親後，昨又獻吻夏于喬，讓夏于喬大讚她嘴唇軟，認證超好親。

黃心娣這次則是本「色」演出，用原本健康的小麥色肌膚演出，不需要把皮膚擦白，還為了演出摔角選手變壯；同樣飾演摔角手的百白，試鏡時錄自己演AV、穿紅色內衣裝性感的模樣，結果錄取了才發現自己是演摔角手，還說：「我本來最怕看牙醫，看牙醫會昏倒，但摔角完就不怕看牙醫了！」

今現場出席的神秘嘉賓是林依晨，她跟導演周美豫合作多年，開心說：「一定要來的！是我經紀人導的，我們認識20年交情好，探班的時候看得很感動，讓人看完會想奮力一搏的電影。」且林依晨有在片中客串一角，是電影彩蛋之一。