11月26日就是投票日，橋頭地檢署日前大規模搜索高雄市某自治區，賴姓男市議員候選人以每票3000元買票，賴男與樁腳有勾串共犯之虞，橋檢24日向法院聲請羈押禁見。晚間，賴男以25萬元交保，橋檢將對此提出即時抗告。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、嚴維德等人於11月23日指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市六龜、旗山警分局，以及橋檢查賄專責隊偵辦區長候選人張男與市議員候選人賴男的買票案。經執行搜索候選人競選總部及住處等地後，共通知相關涉案人計45人到案。

檢方訊後認為，張男涉嫌以每票1000元向顏姓選民等人要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見張男、蔡姓樁腳、顏姓選民；至於賴男則以每票3000元向高姓選民等人買票，檢方認為賴男犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押賴男、競選辦公室的潘姓幹部，以及張姓等4名選民。

經法官審理，裁定賴男以25萬元交保，以及某自治區長張姓候選人的樁腳羈押。此外，楠梓區陳姓里長候選人涉嫌以每票1000元透過樁腳買票，檢方對陳姓里長候選人聲押獲准。