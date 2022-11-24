12月的重點節慶非耶誕節莫屬，今年六福村主題遊樂園將歐洲童話世界搬進園內，包含耶誕樹、耶誕小屋等裝置皆融入繽紛糖果風元素，讓遊客在飄雪耶誕村裡感受濃濃耶誕儀式感，自12月1日起至明年1月2日，除了可欣賞全台最大耶誕村飄雪美景，若搭配全身變裝成耶誕老人或耶誕女郎角色入園即可享399元、近4折的優惠價。

六福村今年特別規劃6大亮點行程，包含冬季盛典遊行「魔法耶誕派對」，感受嘉年華般的活力四射；「飄雪耶誕小鎮」則是必拍的打卡景點，讓遊客猶如置身北國小鎮般的氛圍；園方今年首次引進讓小朋友穿的「耶誕小精靈」服裝，能化身耶誕老公公隨行小幫手，應景參加耶誕派對；首度登場的童話耶誕列車，則讓遊客能與耶誕老公公一起搭乘；而園方也將安排耶誕老公公見面會，耶誕老公公會親自發放禮物包給小朋友。

此外，每年期間限定的「冬季耶誕盛宴-威靈頓特餐」，賓客一邊享受頂級菲力牛排美味，還可一邊欣賞百老匯等級華麗舞台劇，並有從北國重金禮聘而來、台灣唯一且正宗的耶誕老公公現身，想一睹耶誕老公公風采的民眾可得手刀搶訂位。