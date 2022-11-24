民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日晚上在頭份市舉辦造勢大會，總統蔡英文與副總統賴清德冒雨到場力挺。（翻攝自徐定禎臉書／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日晚上在頭份市舉辦造勢大會，總統蔡英文與副總統賴清德不顧特勤安全規定同台力挺。（翻攝自徐定禎臉書／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日晚間在頭份市建國夜市舉辦造勢晚會，同時間，無黨籍縣長候選人鍾東錦也在竹南運動公園舉辦團結造勢活動，雙方拼場較勁意味濃厚，總統蔡英文及副總統賴清德冒著大雨登台力挺徐定禎，不過，正副元首同台似已經違反特勤安全規定，但蔡、賴兩人依舊為了徐定禎也不惜打破規矩。

蔡英文上台發言，請大家回苗栗投票，用選票改變苗栗歷史，長達72年不曾翻轉，黑金派系長期把持苗栗，苗栗發展永遠不起，如果讓黑金執政苗栗，將不會有進步，只要徐定禎當選縣長，一定讓坤輿案水落石出，選擇徐定禎就是終結地方派系、終結黑金。

蔡英文說，徐定禎的女兒叫里唯，最近拍了一個片子呼籲年輕人回家投票，徐定禎當了縣長就會拿掉苗栗國的稱號，苗栗縣長選舉不是藍綠之爭，是黑白之爭，徐定禎當過頭份市長，將市庫從虧損6千萬元，變成盈餘3億元，他可以讓更多的青年返鄉就業，徐定禎爭取五揚高架延伸到苗栗，以及其它交通建設，蔡英文並替徐定禎的3大保證背書，包括保證營養午餐免費、65歲以上長輩裝假牙免費，以及發敬老金每人2000元。

蔡英文表示，經濟學人雜誌把她與美國總統拜登等6個國際領袖放在一起，可知台灣已被國際看見，苗栗72年未輪替，讓大家一起來改變苗栗，並且要為18歲公投投下同意票。創造苗栗第一次政黨輪替，最後時刻，大家一定要堅定意志，為苗栗找回光榮。

賴清德則表示，不希望孩子的縣長獎是黑道發的，孩子當公務人員是歷經千辛萬萬苦考上的，不要讓孩子在黑道縣長底下工作，大家要集中選票打敗黑道執政，把孩子叫回來投票，一起守護苗栗。