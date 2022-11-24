總統府發言人張惇涵今(24日)表示，海軍兩艘運補艇從今日上午起，執行金門離島運補任務，因湧浪過大，導致其中一艘運補艇大量進水後沉沒，總統蔡英文指示國防部務必順利完成人員接駁作業，並進一步釐清完整事故原因。
張惇涵說，國防部長邱國正已於第一時間向總統報告，總統指示國防部務必順利完成人員接駁作業，確保此次任務兩艘艇上11名人員平安回港，並進一步釐清完整事故原因。
海軍這艘運補艇雖即刻採取排水等搶修作業，但因進水量過大，導致該艇在傍晚於料羅灣8浬處沉沒，艇上5名人員均平安。
總統府發言人張惇涵今(24日)表示，海軍兩艘運補艇從今日上午起，執行金門離島運補任務，因湧浪過大，導致其中一艘運補艇大量進水後沉沒，總統蔡英文指示國防部務必順利完成人員接駁作業，並進一步釐清完整事故原因。
張惇涵說，國防部長邱國正已於第一時間向總統報告，總統指示國防部務必順利完成人員接駁作業，確保此次任務兩艘艇上11名人員平安回港，並進一步釐清完整事故原因。
海軍這艘運補艇雖即刻採取排水等搶修作業，但因進水量過大，導致該艇在傍晚於料羅灣8浬處沉沒，艇上5名人員均平安。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。