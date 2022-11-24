總統府發言人張惇涵今(24日)表示，海軍兩艘運補艇從今日上午起，執行金門離島運補任務，因湧浪過大，導致其中一艘運補艇大量進水後沉沒，總統蔡英文指示國防部務必順利完成人員接駁作業，並進一步釐清完整事故原因。

張惇涵說，國防部長邱國正已於第一時間向總統報告，總統指示國防部務必順利完成人員接駁作業，確保此次任務兩艘艇上11名人員平安回港，並進一步釐清完整事故原因。

海軍這艘運補艇雖即刻採取排水等搶修作業，但因進水量過大，導致該艇在傍晚於料羅灣8浬處沉沒，艇上5名人員均平安。