【彥迪氣象報報】華南雲帶水氣影響 中部以北宜蘭防較大雨勢

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，氣象局稍早針對全台6縣市發布大雨特報，預估明日還會有更強烈的一波降雨，中部以北及宜蘭在下半天雨勢明顯。氣象主播戴立綱指出，台灣上空水氣將在周六（26日）投票日時明顯減少，氣溫稍微回暖，到了下周二（29日）將有冷空氣抵台。

據天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，受到東北風影響，迎風面濕涼感更加明顯，明日傍晚還會有一波雨勢，不過「預估是最後一波」，而南部地區則較可惜，「降雨非常稀少，只有幾滴而已」。

氣象局資料顯示，明日仍受華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭降雨機率高，下半天過後雨勢更明顯，另外，花東地區則有局部降雨，南部大致為多雲，偶有零星飄雨；而周六白天起雨勢稍緩，北部、東半部有局部短暫雨勢，整體而言水氣逐漸減少。

氣象局指出，明日夜間還有一波雨勢，中部以北、東北部最為明顯。（圖／擷取自氣象局官網）

明日各地早晚低溫約21至23度，北部及宜花高溫為26、27度。（圖／擷取自氣象局官網）

明日氣溫方面，各地早晚低溫約21至23度，東北季風稍微減弱，白天氣溫略微回升，北部及宜花高溫為26、27度，中南部及台東可能出現28至32度高溫，中南部日夜溫差較大。

氣象主播戴立綱表示，隨著高壓遠離，冷空氣減弱，明日中部以南的烏雲逐漸散去，會有陽光露臉，溫度也跟著上升，而台灣上空水氣將在周六（26日）投票日時明顯減少，下周日、下周一（27日、28日）都會是好天氣，不過下周二（29日）過後，北方冷空氣將會抵達台灣，低溫下探16、17度。