王凱劇中開車撞到人。（民視提供）

王凱劇中開車撞到人，媽媽楚宣要幫他頂罪。（民視提供）

王凱在民視8點檔《市井豪門》飾演從小就被拿來跟大媽生的兒子比較的李俊豪，也因為媽媽從小叮嚀要記得報復，角色逐漸走入魔化。王凱表示，因為角色黑化，他每天心情都像洗冷水澡，尤其收工後都還要花20分鐘沖澡，把負面情緒帶走。

最新劇情中他開車撞到尹昭德，飾演媽媽的楚宣趕去處理要幫他頂罪。他表示這一場戲光拿到劇本要開車撞人，就讓他陷入憂鬱情緒，透露在18歲剛拿到駕照開車上路時曾不慎發生車禍，導致他車禍的陰影揮之不去。

王凱表示，這次李俊豪角色，非常有挑戰，應該是出道以來角色最沉重的，自卑感很強，但又不能表現出來，所以自卑變成自大，成了虛張聲勢，人緣也不好。但他給這個人設的感情投射有一點不同，像是遇到喜歡的人惠婷(王瞳飾演)，就又會充滿愛意，但遇到長輩勢利眼，態度又要擺出來，讓他直呼每天都像在洗三溫暖。

他劇中開車撞到尹昭德，他說當天溫度很低，每個人都在淋雨，而且每一次他拍重頭戲，自己就會出意外，因為他劇中一撞到人，要下車追看狀況，沒想到在柏油路上真的「仆街」，膝蓋大爆血，傷口超級痛，但安慰自己這是要送給他的紀念禮物，因為這一場戲也代表整個角色徹底黑化的時刻。

他說他可以理解李俊豪的心，因為媽媽靠他來當報復的工具，他自己從小就是被比較，害怕失敗的心裡，加上現在喜歡的女生劉惠婷(王瞳飾演)也喜歡弟弟李俊杰(黃文星飾演)，讓他內心的魔鬼越來越顯化。他說他覺得角色黑化之後，臉部表情也變了，感覺邪惡的那一面都顯現出來，所以他也提醒身邊的朋友，看到他的時候，記得給他微笑，他才可以平衡一下角色帶給他的衝突。