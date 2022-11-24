中和民進黨立委江永昌夫人吳淑淨今首度為先生以外的人輔選，就獻給民進黨新北市議員候選人張嘉玲，她表示，張嘉玲政治歷練完整、且熱忱有理念，懇請大家認同，讓優秀人才留在中和為鄉親服務。

吳淑淨表示，自己除了為江永昌輔選外，過去不曾為其他人站台，今天特別代表先生來支持助選。吳淑淨說，自己認識張嘉玲很多年，她一直都待在蔡英文總統的團隊，而蔡英文知道新人參選特別艱困，也一直都相當佩服嘉玲的驚人意志力，即使再艱苦、困難的任務，張嘉玲都會使命必達，看到蔡英文賦予張嘉玲回到中和參選的任務，自己全力以赴就是最好證明。

吳淑淨指出，她之所以在選舉最後關鍵時刻站出來，是因爲張嘉玲不僅沒有現任優勢，還深受選舉謠言打壓，但張嘉玲有豐富的政治經歷，且針對環境衛生、婦幼弱勢、交通民生、青年公共休憩空間等4個面向都提出了優秀的政見，爭取選民青睞，這樣正向表述、認真努力的心態，才是中和想要的優質選舉，懇請鄉親給新人機會與溫暖，留住這麼努力、肯為中和付出的優秀人才。

張嘉玲表示，吳淑淨擔任中學老師，一直都相當低調，這次願意為她陪同掃街、走市場拜票，內心只有滿滿的感謝與感動；她也特別感謝江永昌，雖身為這次選舉中和地區督導，必須同時輔選3位議員，加上立院尚在會期，相當繁忙，因此今天才特別商請吳淑靜助選、加油，足見他們對自己真的非常支持，甚至是唯一支持的人選。

張嘉玲呼籲，選舉難免有假訊息，絕不能聽信，她會更加努力、打拼，她也有自信，自己長期擔任幕僚的經驗，堅信只要有目標、勇敢前行，就有機會達成。