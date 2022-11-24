縣市長選舉後天投票，各陣營候選人正籌備明晚選前之夜造勢晚會。民進黨台北市長候選人陳時中競選總部前北平東路今已封路，為明天晚會展開場布，卻也坐實日前搶凱道選前之夜路權，就是要卡國民黨市長候選人蔣萬安使用凱道路權。

蔣萬安競選總部發言人黃子哲表示，陳時中陣營搶凱道路權不用，根本就是「預謀犯案、技術阻撓、惡意卡位」，這種損人不利己的作法，不僅心態可議，也缺乏格局與風度。

國民黨原鎖定總統府前凱達格蘭大道做為蔣萬安選前之夜場地，但接連搶下11月22日至24日3天預備場布時間路權，卻在搶25日選前之夜當天路權時遭民進黨攔胡。但民進黨其實也預搶場布時間，地點卻早鎖定北平東路。

陳時中陣營解釋，因凱道周邊道路選前之夜路權皆由國民黨取得，為避免雙方支持者發生衝突，陳時中選前之夜場地才選擇在北平東路，撇清刻意卡蔣質疑。

然而陳時中陣營今天提前封路做選前之夜場地場布，其實也等同證實，原本就不可能在沒有取得場布時間的凱道舉辦選前之夜。

黃子哲批評，陳時中陣營早知道凱道選前之夜使用上會有困難，卻仍堅持搶占路權，是後也不願意主動讓出，根本就是「預謀犯案」要卡蔣萬安。黃批評，陳時中過去擔任中央防疫指揮官時卡民間採購疫苗，現在卡路權，是卡上癮？