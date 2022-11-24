九合一選舉逼近最終結果出爐，總統、民進黨主席蔡英文為了催票，也喊出「這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」、「如果你是總統大選曾經投給我的人，請你借我力量」。前大使介文汲今(24日)在《盧秀芳辣晚報》節目強調，蔡英文這次提名權一把抓，完全的權力要負完全的責任，一旦失敗，第一個民進黨主席絕對丟掉，此外行政團隊也要負責，行政院長蘇貞昌回家掃地，蔡英文變成跛鴨，而且是兩腳皆跛。

「這次選舉可以說成也蔡英文，敗也蔡英文，她要負百分之百的責任！」介文汲表示，因為民進黨從來沒有一次地方選舉，所有地方(縣市首長)候選人的提名，主席一把抓！所以她把這個權力拿到那邊，她知道，她要負完全的責任，「完全的權力，完全的責任！」

介文汲說，所以她慌了，她說你們要投給蔡英文，是沒有錯，本來這次選舉，這在西方叫期中選舉，是期中考，不是只考那幾科，是全部都要考，考的是什麼？考的是蔡英文第二任執政的前2年，還包括她第一任那4年，這是一次總清算，

「如果你滿意的話，就投給民進黨；如果你不滿意的話，你就不要投給民進黨，這都是由蔡英文一個人要概括承受！」介文汲指出，這次她為什麼這麼恐慌？因為如果輸的話，她負全部責任，她兩個權力會跑掉：第一個，民進黨會把她趕出去(黨中央)，民進黨的主席她絕對丟掉！

介文汲強調，這時候，千夫所指，無疾而終，妳提的名，大家對妳過去政績總體檢，(妳)不是說要投票給蔡英文、跟總統選舉一樣？妳自己把這場選舉變成妳個人的信任投票，那輸，妳不完全負責嗎？到時候賴清德、賴派，絕對是要妳第一個權力交出來。

「權力交出來之後，行政團隊要不要負責？都是為了妳的這個團隊不行嘛！」介文汲說，第一個，蘇貞昌，你回家拿掃把掃地吧！你掃把不是很多支嗎？你就自己在家掃地。那誰出來？鄭文燦。鄭文燦如果出來的話，請問他是繼續聽蔡英文的呢？還是聽賴清德的？蔡英文不就兩手空空了嗎？她變跛鴨，而且是兩腳皆跛。