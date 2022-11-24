中新社報導，中國商務部新聞發言人束玨婷24日稱，中國與拉丁美洲國家經貿合作展現出強勁韌性和發展勢頭，目前已全面恢復並超過疫前水準。據中方統計，今年前10個月中國與拉美貿易總值近2.7兆元人民幣，同比增長13.1％，高於同期中國外貿整體增速。其中，中國對拉美出口同比增長18.9％，自拉美進口增長7.3％。

束玨婷主持例行記者會表示，經貿合作是中國與拉美國家關係的壓艙石和穩定器。中拉經濟互補性強，合作潛力巨大。雙方在貿易、投資、工程承包等領域合作成果斐然。近年來，中拉經貿合作克服新冠肺炎疫情的不利影響，展現出強勁韌性和發展勢頭，目前已全面恢復並超過疫前水準。

束玨婷稱，中國是古巴第一大貨物貿易夥伴，古巴是中國在加勒比地區第二大貿易夥伴，並已成為「一帶一路」倡議和全球發展倡議的積極踐行者，雙方在農業、可再生能源、生物制藥、資訊通訊、旅遊、基礎設施等領域合作廣泛。2021年中古雙邊貿易額增長7.2％；今年前三季，兩國雙邊貿易繼續增長，中國自古巴進口增幅達18.1％。

她表示，中方願與古方一道，認真落實兩國領導人共識，推動兩國經貿合作不斷邁上新台階。