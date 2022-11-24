汪小菲因未付家用費，被前妻大S提告，昔日鴛鴦在網路隔空開戰，掀起軒然大波。IG擁有70萬粉絲的網紅T妹（Tiffany Chen），今（24日）表示自己挺汪小菲，覺得大S再婚還跟前夫拿額外的贍養費很不合理，並呼籲外界去翻判決書：「司法其實是站在前夫那邊的。」

T妹在文中直言：「很多人根本不了解，法律中再婚應屬情事變更，男方自然沒有義務再繼續扶養女方。」她請大家去看各種判決書，會發現遇到類似的情形，司法一般會替男方考量，「因贍養費是夫妻扶養義務的延伸，女方已有新的扶養義務人，應屬情事變更，男方自然沒有義務再繼續扶養女方，因此從結婚之日開始，男方就不用再給扶養費了！」

此外，T妹提到汪小菲這一路以來已經對大S非常大方，只是看到女方再婚，拒絕支付電費和家用，不代表完全不付錢，反觀大S在聲明書寫的內容，看在T妹眼裡，流露出「一副替前夫想，但事實上就是『我管你死活』，你就是要養我一輩子！」認為現任丈夫具俊曄才是要負起照顧大S的責任，包括家用開銷。

眼見大部分台灣網友都挺大S，T妹不禁感嘆：「很多人無法理性判斷，全憑誰口才比較好的膚淺的判斷。」並隔空給汪小菲建議：「男人要好好保護自己，未來受委屈不要大炮個性，找專業的公關幫忙代寫都好！因為大多網友是膚淺無腦的。」