大選倒數計時，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉24日在屏東市舉辦選前大團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜親自站台輔選。（謝佳潾攝）

蘇清泉選前大團結造勢晚會吸引2萬名支持者到場力挺，現場國旗飄揚。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉24日在屏東市舉辦選前大團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜親自站台輔選，韓向選民喊話，「我們是25年來最有機會讓民進黨休息4年，讓蘇清泉當上屏東縣長」，蘇則說他引用邱吉爾名言「酒店打烊了，該是離開的時候」，意指讓民進黨華麗轉身、優雅下台。

蘇清泉選前大團結造勢晚會吸引2萬名支持者到場力挺，現場國旗飄揚，韓國瑜登台請支持者先把心靜下來想一下，想想看屏東過去25年來有沒有愈來愈好？有沒有年輕屏東青年留下來？有沒有工商業在屏東愈來愈繁榮？有沒有屏東農產品、水產品在全世界一路暢通，農漁民收入大幅增高？

韓一說完，台下支持者大喊「沒有」，韓接續道，「如果屏東一片興旺，我們沒有話講，我們願意支持民進黨，但屏東縣是全台第2窮」，他懇請選民拋出意識形態，要實事求是、冷靜思考，未來屏東要繼續這樣嗎？還是要改變？

韓國瑜大讚蘇清泉有勇氣接受挑戰，更稱「我們是25年來最有機會讓民進黨休息4年，民進黨做太久了、要休息一下」，呼籲選民投蘇清泉，讓蘇清泉當上屏東縣長。韓強調，很多選民的觀念有問題，都選黨不選人，這是在給貪官汙吏養分，鼓勵他們，官的權力是來自人民的選票，所以我們要反過來，要讓民代為我們打拚。

韓向選民喊話，「給蘇清泉一個機會，就是給自己一個機會，就是給下一代一個機會，就是給屏東縣一個機會」。

對於韓國瑜力挺讚聲，蘇清泉信心大增，他說，當時英國打贏二戰，保守黨在英國不可一世，但卻在國會選舉大敗，所以他要引用前英國首相邱吉爾當時的名言，「酒店打烊了，該是離開的時候」，意指民進黨該華麗轉身、優雅下台。

蘇清泉說，選票在人民手中，不是誰指定接班、人民就要買單，選民一定要當自己的主人，不要被政黨束縛，有人說他「輸不怕」，但他要說，「我是不怕輸」。