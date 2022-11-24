新上任的亞洲棒球總會會長（BFA）辜仲諒24日首度主持BFA執委會，眾人一同為了提升亞洲棒球實力而努力，跨出邁向「亞洲大聯盟」的第一步，他也以中信兄弟為例，強調團結力量大。

辜仲諒與2位副會長中國大陸棒協陳旭、阿里（Fakhar Ali Shah），以及來自香港、菲律賓、日本、泰國的執行委員們齊聚泰國曼谷，會商2023年度預算及各項賽事舉辦事宜，會中正式確認2023年亞洲棒球錦標賽將於臺中市登場。

辜仲諒指出，亞洲幅員遼闊、人口眾多，棒球市場宛如「新藍海」，極具發展潛力，惟各國棒球發展現況不一，「亞洲大聯盟」要成局，首要之務是打下基礎，需要結合日本、台灣及韓國等會員國的資源，拉齊各發展中會員的棒球水準。

其中，中國大陸市場至關重要，辜仲諒表示，中國大陸目前有12支省市代表隊棒球隊，並規劃成立4至6隊職業棒球隊，屆時中國大陸職業棒球聯盟成形，將有助未來成立「亞洲大聯盟」，並吸引亞洲各地的人才投入棒球運動。

辜仲諒表示，他將仿造台灣成功經驗，援引企業資源投入棒球發展，25日將會見泰國正大集團（Charoen Pokphand Group）的企業代表，邀請他成為亞洲棒球總會的資深顧問，期盼透過企業資源為泰國棒球注入活血，首先要恢復舉辦已經延宕六年的東亞盃（East Asia Cup）棒球賽，並在未來3至6年內奠定基礎，朝更高的層級邁進。

另外，辜仲諒擬將中國信託慈善基金會「愛接棒」計畫協助偏鄉學子脫貧、追求棒球夢的成功經驗，複製到有需求的亞洲國家，並將捐贈泰國少棒隊伍球棒、頭盔、護具等物資，跨出為亞洲基層棒球向下扎根的第一步。

辜仲諒以中信兄弟奪下中職33年總冠軍、達成二連霸為例，讚賞兄弟不論是教練、球員還是工作人員，所有人都扮演好自己的角色，團結一致、全力以赴為了總冠軍努力，「這種用生命打球的態度，給了基層棒球最好的榜樣，奪冠更證明了團結力量大的真理。」

辜仲諒也提到，中國信託商業銀行長期支持中信盃黑豹旗，更冠名贊助即將到來的第五屆世界棒球經典賽（WBC），企業帶動棒球風潮，將吸引更多年輕人參與棒球運動，拋磚引玉的行動也讓其他企業投入資源，壯大產業規模，「我相信台灣棒球做得到，亞洲棒球也做得到，只要眾志成城，集結各國資源，相互支援，亞洲棒球崛起指日可待。」