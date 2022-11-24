汪小菲近日在離婚1周年和前妻大S開戰，兩人曾一起共枕眠的床墊引發網友關注。昨日大S將床墊送回汪小菲旗下的S Hotel，飯店委託回收業者亂刀割毀厚進行回收，被發現床墊並非外界盛傳的千萬名床海絲騰（Hästens）。今日女星賈永婕也公布對話，分享海絲騰對於汪小菲是否購買床墊的回應。

賈永婕分享她親身詢問海絲騰老闆回應的截圖，對方表示，「海絲騰對於客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測」；賈永婕則分析，「實際上貴公司沒有賣出千萬的名床給汪小菲！」

女星賈永婕公布海絲騰回應汪小菲是否購入千萬名床。（翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「所以根本沒有賣給對方…」、「所以就是有人在吹牛了」、「事實勝於雄辯～」、「真的要給您鼓鼓掌，夠義氣！」、「女神一出手，便知有沒有！」

回顧汪小菲和大S床墊引發關注的始末，汪小菲氣憤表示，自己不願繼續支付大S和具俊曄住處的水電費，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」汪小菲媽媽張蘭則提到，汪小菲當初為了大S購買要價200多萬元的世界頂級床墊，只是未提是人民幣還是新台幣。

昨日汪小菲在最後烙下一句「床墊給丫燒了」，雙方就此休兵，床墊也被送到飯店進行回收作業，不過最後又被發現床墊品牌並非盛傳的瑞典海絲騰，而是英國名床席俐斯（SLEEPEEZEE），一度掀起「狸貓換太子」的質疑聲浪，如今真相終於大白。