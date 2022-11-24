九合一選舉後天投票，國民黨前主席洪秀柱晚間在臉書呼籲，11月26日請用手上寶貴一票下架民進黨，一起終結「綠能、你不能」的綠色特權雙標執政亂象，告訴世界台灣人民是善良、可愛、愛好和平的與堅守法治精神。

洪秀柱說，民進黨「綠能、你不能」現象，不只反映特權階級「只許州官放火，不許百姓點燈」雙重標準，更凸顯民進黨傲慢、欺騙、不知反省；台灣是我們共同的家，大家有責任發揮理性力量做出明智抉擇，為下一代鋪墊光明康莊大道。

洪秀柱也揶揄，請大家告訴大家，不用替民進黨的任何一位候選人煩惱，因為根據過往經驗，民進黨候選人落選後，反而都能步步高升。

洪秀柱說，民進黨執政以來不斷重演「綠能『賣台、黑金、交流、賺人民幣』你不能」劇碼，一路走來始終雙標，只要顏色正確，一切行為都是高尚、良善、無可挑剔的；否則就是出賣台灣、背叛同胞。

洪秀柱表示，國民黨執政時和大陸簽署包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在內23項協議，遭民進黨批評舔共、賣台，蔡英文還稱ECFA是「糖衣毒藥」；但政黨輪替之後，ECFA不但沒有間斷，台灣對大陸的貿易依存甚至節節攀升。

洪秀柱說，蔡英文這次選舉喊出「終結黑金」口號，但民進黨提名的宜蘭縣長、基隆市長候選人都挨批涉黑；天道盟文山會會長亦位居英系要角，曾任蔡英文國策顧問；現在警政高層與黑道角頭在招待所裡把酒言歡，蔡要終結「誰的黑金」？

洪秀柱也提到，台大校長管中閔當選時，過往赴陸學術交流遭綠營批是「違法兼職」，北檢4日內立案調查；但號稱有「有抗中保台DNA」的衛福部前部長陳時中遭爆曾赴陸投資時，卻說「面對中國大陸不見得每件事都要站在對抗的角度」。

洪秀柱表示，民進黨執政以來不斷挑釁大陸，讓兩岸陷入緊張，赴陸發展的藝人、商人，都遭「塔綠班」無差別攻擊；但民進黨內如鄭運鵬之流，過去無法接受以「中華台北」參與國際賽事，卻以「中國台灣」身分到大陸經商，雙重標準。