大陸官方「國防部發布」消息，大陸國防部新聞局長、發言人吳謙大校24日下午主持例行記者會，記者提問，據報導，美國國會下屬的美中經濟與安全評估委員會近日發布年度報告，建議評估加強台灣防務的方法，增強美國在大陸攻台時的拒止能力。對此，吳謙回應，中方堅決反對美台軍事聯繫和美售台武器。

吳謙指出，11月14日，中美兩國元首會晤時，美國總統拜登重申不支持台灣獨立，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意與中國發生衝突。中方希望美方能夠切實落實這一政策表態，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免進一步損害中美雙方共同利益。

吳謙稱，需要強調的是，「台灣是中國的、是中國領土神聖不可分割的一部分。任何強化美台軍事聯繫的做法，都是干涉中國內政、違反美方承諾的錯誤行徑，任何通過武裝台灣遏制中國大陸的企圖都不過是癡人說夢，都註定在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」