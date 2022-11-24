在卡達世足賽被視為死亡之組的H組終於亮相了，率先登場的就是兩屆冠軍得主「天藍軍團」烏拉圭迎戰2002年第四名「太極虎」韓國，雙方攻勢相當明確，韓國黃義助與烏拉圭高定都錯過射門機會，雙方上半場0比0。

烏拉圭排出由蘇亞雷斯、高定、努涅茲與吉曼奈茲為主力的4-3-3先發陣線，韓國則是推出「面具俠」孫興慜、金珍洙、羅相浩坐鎮的4-2-3-1戰線。

韓國隊長孫興慜戴著防護面罩出賽。（路透）

雙方都是採取防守反擊的策略，孫興慜左邊鋒搭配箭頭黃義助，多次搶攻無效，第19分鐘烏拉圭效力英超皇馬的巴維德殺入禁區，第一時間起腳抽射越過門楣；第21分鐘烏拉圭攻勢再起，D.努涅茲沒能掌握住隊友的吊中機會。

第26分鐘，孫興慜從左翼突襲，可惜他的傳輸路線已被封鎖，韓國隊無功而返。第33分鐘韓國隊組織一次有效攻擊，可惜黃義助右腳射偏，錯過絕佳破門機會。

韓國前鋒黃義助（左）右腳打飛，錯過太極虎上半場最佳破門機會。（美聯社）

左翼攻勢受阻的孫興慜，改從右翼突破，然而烏拉圭的後衛防守相當嚴密，不給任何機會。第43分鐘烏拉圭前場自由球，老將高定躍起頭槌左下角中柱，非常可惜。

上半場兩隊控球率不相上下，烏拉圭3次射門都沒能把握，韓國隊同樣是2次射門，雙方0比0戰平。

烏拉圭是上個世紀30-50年代的世界足壇霸主，不但兩次高舉世足賽金盃，而且還兩次摘下奧運金牌。然而隨著南美與歐洲強權的崛起，烏拉圭也沉寂了半個世紀，直至蘇亞雷斯等強者竄起才重拾豪門本色，尤其是2010年8強蘇亞雷斯的「手球」事件，幫助烏拉圭在PK賽擊敗迦納勇闖四強。

11度參加世足賽、連續10屆取得入場券的韓國，是亞洲國家當中當之無愧的足壇老大哥，2002年日韓聯合主辦，韓國一路過關斬將，16強爆冷踢退義大利，8強賽PK幹掉西班牙，4強賽才0比1不敵德國，最終以第四名光榮收場。

烏拉圭與韓國在過去世足賽曾兩度交手，1990年第一次對決，當時雙方在分組預賽碰頭，最終0比1韓國敗下陣來。2010年韓國與烏拉圭都在分組預賽出線，16強賽再次交鋒，蘇亞雷斯在第7分鐘12碼率先破門，第67分鐘李青龍建功，韓國追平；第79分鐘蘇亞雷斯梅開二度，烏拉圭昂首晉級8強，韓國飲恨止步16強。

本屆蘇亞雷斯已35歲，穆斯萊拉、卡瓦尼、高定與卡塞雷斯等主將也都不復當年勇，幸好年輕好手D.努涅茲和巴維德成功接棒，烏拉圭才得以不墬天藍軍團威名。

太極虎雖無法在烏拉圭手上討到便宜，但過往曾擊敗義大利、西班牙和德國，可說是在世足賽中最厲害的亞洲國家，尤其是本屆沙烏地阿拉伯與日本先後爆冷踢退阿根廷、德國，因此，韓國是有機會延續奇蹟的。