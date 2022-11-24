不少車主為了省錢，會選擇自助洗車，一名網友就在洗車場目睹兩台賓士轎車，好奇有錢人應該都是給人洗車，不解為何要親自洗。引起網友討論，認為多數車主是因為愛車所以自己洗，另一個原因卻是刻板印象造成的誤會。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己去自助洗車，先看到一台黑色賓士來洗車，不久後有出現另一台黑色賓士，原PO認為有錢人應該不在意花錢請人洗車，「為什麼開雙B的人還要去自助洗車？」

貼文引起眾人討論，不少人認為是愛車的緣故，「自己洗才安心」、「自己洗，即使刮傷也無怨」、「誰知道別人會對你車怎樣」、「不自己洗的可能是司機開去自助洗」、「幫自己老婆洗澡，不是很浪漫嗎」、「當然有錢人也會自己洗，但有錢人的時間很值錢的」。

另外也有人點出賓士車主不一定都是有錢人，「開雙B跟有錢是兩碼子事」、「很多開雙B的，連停車費都付不出，只會停紅線，所以去自助洗車也很正常」、「大部分都是阿弟仔想獲取優越感吧」、「貸300買300加300你沒聽過？」、「賓士有錢人？賓利還差不多」。