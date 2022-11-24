亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒24日上午主持執行委員會議後，馬不停蹄前往泰國棒球協會，舉行「東南亞棒球發展暨訓練中心」掛牌儀式，辜仲諒盼該中心的成立運作，能讓東南亞棒球更加蓬勃發展。

泰國體育署體育科學中主任克丹托（Surasak Kerdchantuk）出席迎接BFA成員，並感謝BFA長期對於泰國棒球的支持，期盼未來共同合作，促進泰國棒球發展。辜仲諒也頒發「東南亞棒球發展暨訓練中心執行長」聘書予泰國棒協會長烏提恰（Vutichai），期待泰國成為東南亞棒球發展的中心。

中華棒球協會理事長辜仲諒今年7月在BFA各會員國的信賴與支持下，從前任會長彭誠浩手中順利接棒，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任，並喊出「BFA,Asian Power！」的新口號，拉齊亞洲棒球實力的關鍵第一步，就從泰國曼谷展開。

辜仲諒指出，東南亞棒球極具發展及進步空間，而位居東南亞樞紐的泰國，地理位置得天獨厚，適合作為推進、發展棒球運動的中心，更重要的是烏提恰是亞洲棒球界的老前輩，對棒球的投入和熱誠有目共睹。

亞洲棒球總會一共有29個會員國，過去泰國棒球在烏提恰的帶領之下，表現位居亞洲前六強，辜仲諒特別感謝烏提恰今年自職場退休後，重新接下泰國棒協會長一職，為泰國及亞洲的棒球運動貢獻心力。未來泰國將肩負促進東南亞棒球蓬勃發展的重任，「東南亞棒球發展暨訓練中心」將成為訓練球員、教練及舉辦棒球比賽的重心。

辜仲諒也期待泰國有更多企業及有心人士投入棒球產業，向下扎根，並發揮拋磚引玉的效果，如同中國信託長期支持台灣棒球發展，包括中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗以及多項國際級賽事，促進棒球產業發展，「中心順利運作後，東南亞棒球將邁向嶄新里程，更上一層樓。」