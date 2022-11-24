英國政府新聞稿稱，英國與北約的主要盟友挪威，建立起新的伙伴關係，逐步引進挪威參與的NSM飛彈，增進英國軍艦的遠程精確打擊能力。

新聞提到，英國皇家海軍正與挪威政府合作，採購挪威的海軍打擊飛彈 (Naval Strike Missile,NSM)，配備在23 型巡防艦，以及45 型驅逐艦上。

英國現役的主力反艦飛彈是美國的RGM-84「魚叉」(Harpoon)，雖然魚叉表現良好，但已服役40年，性能可能跟不上目前的戰場環境。NSM飛彈全長近4公尺，採用多重感測系統和自主目標識別，射程長達200公里，無需改造，就能識別海上船艦和陸地目標，它具有匿蹤外型可以降低雷達截面，而且在掠海高度飛行時，也具有規避機動性能，以躲避敵方雷達和防禦系統。

NSM飛彈除了研發國挪威之外，還有波蘭、馬來西亞、美國、德國所採用，美國的濱海作戰艦已部署NSM飛彈的系統。