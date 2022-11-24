林俊逸在「歌之饗宴6彩虹演唱會」開唱。（寶吉祥集團提供）

金曲台語歌后張秀卿、林俊逸、郭忠祐等人在24、25日於台北國際會議中心的「歌之饗宴6彩虹演唱會」開唱。張秀卿飆唱〈車站〉、〈戀戀沙崙站〉等夯曲，更賣力唱跳〈辣妹駕到〉，她一唱完氣喘吁吁，自虧第一次當唱跳歌手，「我看起來還好嗎？終於明白當唱跳歌手不容易，我們給蔡依林鼓掌一下。」

她也提到在後台有10幾個人幫她換裝，仍手忙腳亂，更自爆疑似沒穿內衣就上台演出，大方說：「我們都自己人沒關係。」更收到一名男子前來送花束，她打趣喊，「這是我的前男友，你老婆今天也有來嗎？」，隨後澄清2人是忘年之交的好友。

她與好友林俊逸默契對唱〈香水〉，豈料他在一開口突然笑場喊卡，完全唱不下去，緊急解釋因為他與張秀卿私下太熟了，突然在台上看到張秀卿的臉忍不住笑噴，他致歉：「大家抱歉，樂手老師對不起，我們重來一次。」張秀卿、林俊逸分別獻唱偶像鳳飛飛、費玉清的經典組曲，她幽默吐槽他從出道以來模仿費玉清賺到10幾棟房子，開玩笑說：「小哥（費玉清）也因為你退出歌壇，你把他埋在哪裡？」逗笑台下粉絲。