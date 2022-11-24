大陸官方「@重慶發布」24日晚間消息，針對近期重慶市民對疫情防控、核酸檢測提出質疑的問題，重慶市政府24日舉行第148場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。市政府副市長，市疫情防控指揮部分指揮長、綜合辦公室主任但彥錚強調，目前全市核酸檢測結果整體真實可信，請市民放心。對違規違法行為，將保持高壓態勢，對市民反映的檢測差錯問題，立即依法啟動調查程序，一旦發現，嚴懲不貸。

但彥錚指出，核酸檢測是成熟、國際通用的實驗室診斷方法，是檢出人體內新冠肺炎病毒的有效手段，是目前判定陽性感染者的國際標準，又被稱為判斷陽性的「金標準」。疫情發生以來，由於Omicron變異株的隱匿性，絕大多數的無症狀感染者，都是通過核酸檢測來發現和識別的，從這個意義上來說，核酸檢測是疫情「早發現」的一個關鍵環節，必不可少。

本輪疫情中，重慶市在中心城區開展了多輪次的區域核酸檢測，大家都想在第一時間知曉自己的核酸檢測結果，同時也對核酸檢測品質予以了高度關注，並反映了一些諸如核酸檢測誤差等問題。

核酸檢測誤差問題歸納起來有技術偏差、操作失當和違法行為三種情況。技術上，大樣本檢測單個結果有誤差是客觀存在的，但這是極少數的案例；操作失誤，肯定也存在，檢測量很大，操作方法、環境影響會產生結果誤判；個別人和機構違規違法行為，這是惡意犯罪行為，在國內一些地方也出現了這種情況。

但彥錚稱，以上第一、第二兩種情形可能出現「假陰性」和「假陽性」結果，因為新冠患者存在「視窗期」，排毒量較少，感染者接受採樣時，檢測不出來或者檢測結果達不到陽性判定標準，過了幾天採樣檢測的時候才能夠檢測出來，成為所謂的「假陰性」；還有一種是「假陽性」，主要是試劑在樣本採集、上機檢測過程中受到汙染，檢測結果陽性，重新採樣復核後確定為陰性。第三種情況，就是違規違法行為等引起檢測結果差錯，這是法律責任問題。

但彥錚分析，對技術原因造成的誤差，將積極改進，針對「假陰性」情況，通過多輪次核酸篩查方式，精準地篩出感染者；針對「假陽性」，主要通過加強實驗室品質控制，從環境消殺，以及檢測的加樣、提取、離心、結果判讀等全流程進行品質監督。

同時，採取實驗室之間品質互評方式，對檢測結果的一致性予以校對評價，對質評結果不合格者，立即暫停其檢測業務。而針對違規違法行為，將採取零容忍態度，對違法違規行為依法依規進行嚴肅打擊。

但彥錚說，一直以來，市委、市政府高度重視核酸檢測品質問題。本輪疫情中，針對檢測量大、市民關注的實驗室品質問題，在前期每個月對實驗室進行室間質評、質控抽查的基礎上，市衛健委加大管理監督力度，市級質控專家「每日巡查」，區縣專家「駐點指導」，全流程參與實驗室管理，對個別實驗室工作中出現的管理、流程不規範等方面的問題，及時予以督促整改。

對違規違法行為，將保持高壓態勢，對市民反映的檢測差錯問題，立即依法啟動調查程序，一旦發現，嚴懲不貸。近期，不少市民反映當自己的核酸檢測結果出現異常或呈陽性時，希望第一時間掌握並得到相關檢測報告。對此，相關部門正在認真研究，儘快對大家的訴求作出回應，以合法合規合適的方式滿足大家的需求。