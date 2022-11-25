烏克蘭表示，俄羅斯昨天對烏克蘭發射約70枚巡弋飛彈並動用攻擊無人機猛攻能源設施。為協助烏克蘭因應俄軍狂轟導致的停電，美國宣布增援4億美元，其中包括發電機。

●俄飛彈狂轟烏能源設施 每天斷電數小時至半天

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日透過視訊向聯合國安全理事會表示：「光是今天一天，我們就遭受70枚飛彈攻擊，這就是俄式恐攻，這次全都針對我們的能源基礎設施…醫院、學校、交通運輸、住宅區都遭殃。」

他強調，當地氣溫低於攝氏0度，數百萬人沒電、沒暖氣也沒水，「這已明顯觸犯違反人道罪」。

●增援4億美元 美助烏因應數百萬人斷電

俄羅斯最近對烏克蘭能源基礎設施展開連串飛彈攻勢，數以百萬計人民持續無電可用。五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）23日告訴記者，200多台發電機「將用來支援（烏克蘭）民間和軍事電力需求…以緩解電網壓力」。

美國國防部在聲明中說，這項計畫還包括為「國家先進防空系統」（NASAMS）和「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）提供彈藥，以及具備熱成像瞄準鏡的重機槍以對抗俄羅斯無人機，另外還有2000多萬發輕型武器彈藥。國務院表示，自總統拜登上任以來，這項最新計畫已使美對烏軍事援助總額達197億美元。

●德提供愛國者飛彈發射器 波蘭要求轉送烏

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）23日指出，已要求德國將原先提供波蘭的愛國者（Patriot）防空飛彈發射器轉交烏克蘭，「此舉將保護烏克蘭免於更多死亡和停電，並將強化我國東部邊界安全」。

上週一枚飛彈落在波蘭境內後，德國即表達要提供愛國者飛彈防空系統給波蘭強化空域安全。德國也曾表示，將出動歐洲戰機（Eurofighter）向東鄰波蘭提供空中警務協助。

●歐洲議會認定俄支持恐怖主義 網站即遭駭客攻擊

歐洲議會議員23日通過決議認定俄羅斯為「支持恐怖主義國家」後不久，歐洲議會網站即遭到網路攻擊，親俄駭客宣稱是他們所為。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，歐洲議會網站已成為「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊的目標，這種攻擊目的在將大量外部流量流入到網站伺服器，從而癱瘓網路。