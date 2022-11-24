111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，國立體大24日對上暌違10年重返一級的中興大學，經歷了上下半場有如洗三溫暖的戰況，開局兩位數領先，上半場被追成32比31，後兩節拉出41比17尾盤，國體最終73比48擊敗中興大學。

上、下半場兩樣心情，國體大教練桑茂森指出，各隊外籍生強勢衝擊下，國體大愈有降級的危機感，企盼本季由健行科大降轉來、大三讀起的205公分中鋒王晟霖，有了新舞台後，能自我要求、抒壓、釋放，未來兩年內尋求突破。

對教頭的期待，王晟霖回應，決定離開健行後，一個月的空窗期很難熬，最後選擇相信桑茂森教練、相信國體隊友，他並說，就讀能生家商時期的恩師「小羊哥」林正明，對他到國體新環境表示支持，鼓勵他這是另一個機會，肯定要自我挑戰，而兩人感情就像乾爹、乾兒子，每周都會通電話，也是因為林正明在自己籃球生涯扮演重要角色，讓王晟霖轉戰國體後不想讓恩師失望。

對於到新球隊，王晟霖坦言肯定有壓力，「畢竟大家都放大檢視，若自己不想被看扁，就要更努力、付出。」王晟霖場上除了力各他隊外援，又要試著投三分球，都不簡單，但他強調無論如何，一定要改變、突破。此役王盛霖替補10分鐘，攻下5分、7籃板、2阻攻，效率不錯。