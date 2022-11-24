香港一代性感女神鍾楚紅（紅姑）雖然已淡出幕前多年，但美麗倩影依舊深植人心，62歲的她保養得宜、風韻猶存，令外界羨慕不已，而近日她到法國巴黎度假，她也曬出絕美近照，好狀態完全看不出歲月痕跡。

鍾楚紅近日曬出與鮮豔花朵的合照，並附文寫下「巴黎的太陽」，只見戴著墨鏡的她，難掩出眾美貌、優雅氣質，皮膚光滑看不出瑕疵，完全不像已經62歲，歲月根本沒在她身上留下痕跡。

鍾楚紅62歲近照曝光。(圖／取自鍾楚紅微博)

「美得不可方物」、「美女怎麼拍都是美的」、「人比花嬌」、「皮膚也太好了吧」、「歲月不敗美人」。鍾楚紅是80年代灸手可熱花旦之一，性感美艷形象被譽為「東方瑪麗蓮夢露」，雖然息影多年，一舉一動仍受到關注。

而崇尚自然的鍾楚紅，之前也大方曝光臉上皺紋，她曾被問到有沒有考慮做醫美？她直言「人總是要老的」，認為做真實的自己才能活得開心，寧願自然老去，而她也曾分享而凍齡的秘訣就是注重飲食和生活作息，還會固定運動，並保持心境開朗，讓她隨時都散發出一種自信優雅美。