國民黨台南市長候選人謝龍介與郭鬼鬼一起玩網路直播，大啖夜市美食。（程炳璋攝）

選前倒數第2夜，國民黨台南市長候選人謝龍介找到「流量密碼」，與網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼到花園夜市大玩網路直播，許多遊客擊掌合影，2人玩BB槍射氣球時架勢十足，謝龍介諷刺時事稱「我要開88槍」。

謝龍介在選前倒數第2夜選擇與郭鬼鬼到花園夜市邊吃邊玩直播，兩人同框互找「網路流量」，郭鬼鬼以「阿伯」稱呼謝龍介，以有趣節目型態開場，搭配網路直播，在花園夜市大吃大玩。

謝、郭2人大逛夜市約2小時，除了品嚐美食，更逐攤大玩遊戲，包括兵乓球、投籃與空氣槍射氣球遊戲，2人持BB槍射擊架式十足，謝龍介意有所指稱「我想射88槍」諷刺學甲槍擊案時事。

選前倒數各候選人都在衝刺最後選情，謝龍介選擇與網紅現身夜市玩遊戲，許多遊客大為驚訝，紛紛上前握手大喊加油，郭鬼鬼拿起麥克風呼籲民眾記得去投票，謝龍介表示，花園夜市禁止競選活動，因此未穿競選衣服，只為透過網路全世界網友到台南品嚐美食。

選舉最後時刻，謝龍介與網紅逛夜市玩直播，警方卻戒備森嚴，動員10多名便服警力全程跟隨，並持多部攝影機監控，就怕選前發生擦槍走火的暴力事件，2人逛了夜市一大圈，最終順利完成直播。