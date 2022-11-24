澎湃新聞24日報導，雲南防疫政策嚴峻，不少人礙於規定無法進入室內公共場所。一張法官和律師、當事人在街頭席地而坐開庭審理案件的圖片，引發關注。從參加庭審的相關人士處證實，這一幕發生在11月23日的昆明市中級人民法院門口，當時審理的是一件民事經濟糾紛案。

自11月13日以來，昆明市疫情形勢複雜，病例數迅速增加。根據防疫政策相關規定，雲南省內人員進入昆明市中院需提供24小時核酸檢測陰性證明，省外低風險地區來(返)昆人員，入昆後3天2檢核酸陰性後方可入法院。

據上述人士稱，案件其中一當事方的律師團隊從雲南省其他州市趕往昆明參加庭審，但因昆明市疫情防控政策的突然調整，根據相關規定，當事人和律師無法進入法院開庭。同時，該民事糾紛案件是一個速審案件，不僅事實清楚，而且證據確鑿、充分，法官在不得已的情況下採用這樣簡易靈活的方式處理案件，完全沒考慮太多因素。

對此，法律界人士提出質疑，「在法院門口席地而坐，難免讓人懷疑，法官是否能像在法庭裡那般耐心、細緻地審理案件，雙方是否能像在肅穆的法庭中那樣，如實地陳述事實、充分地發表意見？」

澎湃新聞報導，當事人覺得，「法官非常好，真的不容易。」其中一名當事人說，考慮當事人處境的情況下，法官決定在法院門口審理此案，雖然免不了倉促和街頭吵雜的聲音，但質證、調查事實這些程序都完成了，辯論是通過書面形式提交，「法官應該受到的是讚揚，而不是被指責。」

11月23日，雲南省新增省內感染者261例，其中昆明市新增3例確診病例，昆明主城區新增59例無症狀感染者。此前兩天，昆明市五華、西山、官渡、盤龍等區域的多個地段已被臨時封控，執行學校停課、全域核酸的防疫政策。