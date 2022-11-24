「別只有選舉沒有人民，最後關頭嚴防司法濫訴等六大選戰奧步！」國民黨立委洪孟楷今(24日)在《少康戰情室》節目指出，因為在桃園接獲有人要利用賭盤影響選情，要求檢調盡速調查理所當然，沒想到卻被告，因此要把濫用司法也算在民進黨五大選戰奧步變成五+一，提醒民眾要看清！

選戰進入最後階段，為避免有心人士用不當招數影響選情，身兼國民黨文傳會主委的洪孟楷與前主委、桃園市議員候選人凌濤，日前開記者會提醒提防5奧步，包括：賭盤介入選舉、以2024總統大選離間黨內要角、虛擬重大投資假象、情緒勒索人民與黑函偽造文書等，企圖影響選情。之後又補充5+1的第6大奧步：濫用司法，譴責桃園地方盛傳有10億元「假賭盤、真賄選」，民進黨卻只會解決提出問題的人，濫用司法進行誣告，無怪乎被稱為「民主奧步黨」。

洪孟楷24日在臉書發文指出，地下賭盤傳聞甚囂塵上，不管是真賭盤或以賭盤之名行賄選之實，檢調主動查察才可以遏止。再者許多疑似弊案都該好好檢視，譬如一塊本來不值錢的農地突然變更為住宅用地，距離捷運站又近，並且跟之前傳出的警界高層與高官進出的88會館有關，難道涉入的相關人士不需要說清楚嗎？

「更讓人無法接受的是看到蔡總統以民進黨主席的身分召開記者會，結果只是為民進黨選舉催票！？」洪孟楷質疑，過去對於社會重大治安事件，不管是柬埔寨年輕人被綁或全台各地出現的詐騙人囚綁架案件，蔡總統一再神隱不出聲，難得出來開記者會就是為選戰催票，真的令人痛心，不得不質疑，蔡總統的主業是民進黨主席，副業才是中華民國的總統嗎？

選戰最後關頭，洪孟楷呼籲一定要出來投票，風雨無阻、出來投票！堅定信心，做自己的主人！加油！