冷颼颼的天氣最適合洗一個熱水澡，身體乾淨心情也變得開朗。不過熱水器的類型究竟該怎麼挑選，才能省錢又洗得舒爽？有鄉民發文請益，為了避免一氧化碳中毒，他想要將家中的瓦斯熱水器更換成電熱水器，沒想到貼文曝光後，卻遭到一票網友留言勸阻，多數人認為「天然瓦斯熱水器」才是首選。

原PO在PTT上以「熱水器是電的好還是瓦斯好」為題發文，表示近期搬到某社區，房子已經安裝了瓦斯熱水器，不過卻沒有裝設強制排氣，又因未來放置熱水器的位置會加裝玻璃窗，若要避免一氧化碳中毒，就得在窗上打洞接管線，將大幅影響美觀，原PO好奇發問，「如果改成電熱水器會比較好嗎？」

貼文曝光後，有內行網友指出，電熱水器分為2種，「儲熱式」較為耗電，而「瞬熱式」則可能會有溫度不夠高的問題，尤其寒流來襲時「身體冷、心更冷」，認為新式的瓦斯熱水器不只方便，而且還很省電。

而留言串裡，多數網友認為「天然瓦斯熱水器」是不二選擇，「天然氣費用比電熱水器便宜太多」、「天然氣+1，方便又快熱，問題少」、「三種我都用過，天然瓦斯超好用」、「我看我叔叔用天然氣，真的爽」、「有天然氣的話，是有什麼好考慮的」。

另外，許多使用過電熱水器的人提醒，「電熱水器冬天真的很不熱，慎思啊」、「千萬別裝電瞬熱，危險又超耗電」、「瞬熱型電路要重配，要安全可能總電都要改」、「租屋才用瞬熱」、「以前順熱如果水量開大點，根本不夠熱」、「瞬熱式寒流來根本沒用」、「瞬熱電費容易爆掉，真的很可怕」。