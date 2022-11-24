民進黨新北市長候選人林佳龍今天晚間到新莊出席「新北大翻新」勝選之夜，行政院長蘇貞昌也第十度到新北為林佳龍站台。林佳龍表示，只要民眾出來投票就會贏，他也承諾未來要成為「城市裁縫師」，替新北市民量身訂做不只遮風避雨的服裝，更要成為最有品質的現代公民。

林佳龍批評新北市在侯友宜主政下「四大皆空」缺乏國際亮點，沒有會展中心、沒有文化藝術表演場館、沒有運動體育巨蛋、也沒有國際級的親子育樂場所，而且新北過去很多都是中央補助的前瞻基礎建設。

林佳龍表示，自己所提出的「海空雙港六星計畫」，新北市透過桃園航空城整合，「背向台北、面向雙港、走向世界」，才是台灣的新都，不僅要讓產業有去處，還必須讓上一代的工廠轉型創新，變成科技產業走廊，而這些都需要有政策願景、規畫能力並能完成整合的市長。

林佳龍也強調，城市的主人是市民，所以市長除了治理能力之外，對於人品以及對人的尊重也是必要的條件，如此才能成為「市民主義」的城市，要以人本精神推動人權保障，並再次重申新北市不是侯友宜的權力踏板，如果主政12年已經無心又無力，選民就應該要拒投「半年市長」。

蘇貞昌在致詞時也感謝過去鄉親的相挺，讓他有機會擔任立委及台北縣長，他也肯定林佳龍在擔任交通部長時給予協助，讓他在這次擔任行政院長時能夠核定許多重要建設，但他話鋒一轉也批評，新北市還有6個停車場，3年了還標不出去，侯友宜常常說得很厲害，但卻都發包不出去。

蘇貞昌最後也說，他對於新莊、新北的感情大家都看得出來，但中央要做事情、肯補助，地方還需要有執行力、規畫力，而林佳龍不僅都具備，還有國際眼光以及完整的經驗和歷練，如果新北給林佳龍機會，絕對可以讓新北大翻新。