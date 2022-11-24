市長盧秀燕晚上在市議員賴朝國等人陪同下，到潭子區得天宮上香參拜。(陳世宗攝)

盧秀燕和立委楊瓊瓔分別牽著賴朝國夫妻的手進場，向選民極力推薦賴朝國。(陳世宗攝)

市長盧秀燕細數她四年來在潭子區的政績，強調選對人很重要。（陳世宗攝）

鐵人車隊掃街後趕場挺議員 盧秀燕用誠意懇託催票

九合一選戰進入最後衝刺！全力爭取連任的台中市長盧秀燕，24日馬不停蹄趕場，從一早開始車隊掃街一路到晚上，從清晨揮手到夜晚，雨天拜票到放晴！晚上出席兩場議員造勢晚會，無黨籍議員徐瑄灃和國民黨籍賴朝國議員造勢都選在潭子區。盧秀燕市長強調「選賢與能」，11月26日無論如何一定要出門投票，支持她繼續連任，讓她繼續守護台中、照顧市民。

盧秀燕今天晚上先到潭子區的潭水亭，在徐瑄灃議員的陪同下入廟參拜觀音媽，首要祈求台中平安，也祈求週六天氣晴朗，讓市民好朋友都能踴躍出門投票。

盧秀燕市長在近千名鄉親的凍蒜聲中大進場上台。盧秀燕表示，大家都知道後天就要投票，選對里長、議員、市長都至關重要，要選勤快願意為鄉親服務的人，雖然她與徐瑄灃議員不同黨，但是她們有一樣的理念，為了台中、為了潭雅神的建設和福利，共同合作打拚。

盧秀燕緊接著到潭子區得天宮，力挺議員賴朝國議員，因為燕子車隊下午掃街才從得天宮出發，一天兩度參拜「頭家媽」，也讓盧秀燕笑著說「真幸運」。造勢晚會破千位鄉親參加，展現強烈爭取連任的氣勢。

盧秀燕指出，選舉選的是信用與理念，她的理念是照顧市民，讓長輩、小孩以及所有的市民感受到市府的照顧，所以她提出恢復老人健保補助、生育津貼翻倍、推動雙十公車，而這些政見一一落實，如果大家認同秀燕的理念，也認同她說到做到的風格，拜託市民朋友11月26日，不論如何一定要出門投票。

立委楊瓊瓔強調，盧秀燕團隊是非常精實的團隊，日日夜夜都在為台中拚，盧秀燕市長不只是認真，更是重視潭子的地方發展，四年前盧市長上任第一個簽署的工程就是潭子頭家國小前的道路建設，現在教育文化預算佔市府總預算的比例達到六都最高，一個愛台中、愛孩子的媽媽市長，請市民朋友把票投出來，讓她順利連任。