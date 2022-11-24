「原子少年」土星（左起）與伯特利全人關懷協會受贈孩童合影。（微風慈善基金會提供）

「原子少年」土星的唐立杰、峻瑋、呂植宇、劉新民、陳水豐今（24日）出席微風慈善基金會2022 「Shine Like Stars 璀璨聖誕」點燈晚會，聊起聖誕節交換禮物的經驗，峻瑋表示當時為了讓收到他禮物的人感受到祝福，所以很早就開始用心準備，不料最後竟然收到一整箱的「蟑螂」，極度害怕蟑螂的他說：「一個超大的箱子裡面放滿蟑螂，而且是從最小隻的玩具蟑螂到超大隻的蟑螂抱枕都有，當下看到我簡直是要瘋了！這是我印象最深刻的一次交換禮物。」

呂植宇則是自爆某年忘記準備交換禮物，就從口袋掏出一枚50元硬幣，「那時大家都傻眼，但我就請大家聽我解釋，我說這是我以前學生時期過的比較辛苦的某個月僅剩的一個銅板，這個銅板承載了我的回憶以及意義」，朋友們聽完故事後都覺得他很會「硬凹」，於是就同意他拿著50元銅幣參加。

談到今天參加活動的心情，呂植宇表示相當開心能參加如此有意義的活動，可以在溫馨的聖誕節分享愛和祝福，面對即將到來的跨年活動，陳水豐賣關子的說：「我們很希望可以跟大家一起跨年，但一切還是要等待主辦單位公布，不過可以期待一下啦！」

談到將來的計畫，劉新民說近期團員們有在討論可以展現土星風格的音樂，「很多東西其實都有在討論和準備，希望可以把東西做好明年才有機會和大家見面」，擅長音樂製作的呂植宇即將釋出跨星球聯盟的夢幻連動作品，並預告這次在音樂製作中的角色即將升級。