生而為人獨一無二，100個人就會有100種不同的生活，生活步調也不盡相同，不過年紀增長難免會讓人懷疑自己。一位投身科技業的網友表示，自己已經要31歲了，卻還是沒有穩定的工作，也不清楚自己到底要幹嘛，薪水遲遲無法突破36K，身體更陸續操出一堆毛病。不過許多人看了他的職涯後，指出他每份工作都未滿1年，難怪薪水低。

原PO在Dcard發文表示，「要31歲了卻沒有穩定工作是不是很丟臉…」，指出他大學時學的是多媒體設計，由於不好找工作，畢業後為了錢投入科技業，做過設備工程師、技術員，但都是替代性極高的免洗職缺，到職時間也在幾個月到1年之間，反觀學弟妹都在各個地方發光發熱。

原PO提到，最近又要長1歲，他突然對於職涯感到迷惘，思考自己遲遲無法突破27K到36K的薪資門檻，身心靈卻常常因為工作勞累，甚至出現內分泌失調等一堆毛病，就算辭職了也不知道能夠做什麼工作。雖然原PO曾找身邊的親友聊過，但還是沒有對策，「想問問有沒有人也是迷惘了很久找到出口的？」

對此，許多網友紛紛回應，「你缺的是一技之長，去找課程來上吧！不然永遠只能做基層」、「你不孤單，我28歲也還在迷惘，父母希望我考公職但我不想，培養一技之長也覺得懶，什麼都學但什麼都不精，標準3分鐘熱度，在學校做約僱，目前待3年了，也不知道何時會再失業，0存款、沒有成就，什麼都做不好，覺得自己很廢…」、「27歲，人生沒什麼目標，覺得有賺錢有地方住三餐溫飽就滿足了，整個廢到爆」。

另外也有許多科技業前輩指出，設備工程師或研發助理工程師都有完善的教學模式，不知道原PO做不久，是因為前輩教的聽不懂，還是給他很多的坑踩？也不知道原PO是自己做不下去還是有意離職，「自身學習態度也是個疑問」，另外原PO每份工作都不到1年，如此一來薪資本來就很難提升。