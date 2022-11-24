日前傳出基隆市警察局第一分局資深刑警李秋貝因癌症過世，基隆市警察局長張樹德立即指示第一分局分局長余中義協助遺屬成立治喪委員會，並全力協助家屬處理後續事宜。警政署長黃明昭也在日前親至靈堂致意，並於24日由警政署駐區督察沈忠益轉交慰問金。

張樹德表示，李秋貝去年罹癌後，仍持續在工作崗位上克盡職守，不幸於日前辭世，享年58歲。24日上午他陪同沈忠益再度赴靈堂上香致意，並呼籲全體同仁發揮兄弟同袍情誼、慷慨解囊，集合眾人之力，募捐協助遺眷渡過難關。

另外，另基隆市警察之友會理事長張旻斌代表全體理監事前往悼念慰問家屬，並致贈家屬慰問金新臺幣五萬元，感念其畢生為治安的付出與貢獻。

基隆市警察局表示，除提供最大照顧與協助外，更有中南部善心人士捐贈新臺幣10萬元照顧遺眷。籲請各界親朋好友若蒙致送奠儀，請逕與基隆市警察局第一分局第二組聯絡。