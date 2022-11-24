日劇《獨活女子的守則》反映出並滿足許多日本新世代單身女性的個性與夢想，江口德子在劇中飾演出版社員工「五月女惠」，下班後不與同事互動，熱衷於「獨活」這件事，去年播出首季大獲好評，今年春天加碼推出第二季，在加起來共20集的內容裡，她無論是一個人小酌、吃大餐、租高級禮車、住高級飯店、吃中華全餐、單獨搭直升機旅行、一人玩生存遊戲等等，看著她自言自語進行「獨活」的過程意外地讓觀眾覺得相當療癒。

江口德子於小學時決定要當演員，立下志願後獨自朝著目標向前行，她日前上綜藝節目聊到，國中畢業後為了存錢到東京發展而到冰淇淋、蜂蜜蛋糕、服飾等店打工，19歲那年意外考進劇團，當時帶著身上僅有的日幣2萬圓出發，後來參加廣告甄選合格後，拿到一筆38萬圓的收入大吃一驚，笑說：「沒想到才幾個小時就能拿到這麼大一筆」。該劇除了江口德子，柄本明、柄本佑、栗山千明、小關裕太等也驚喜客串，許多熟面孔陸續現身，每集的最後也會介紹當集進行的活動相關情報。

《獨活女子的守則》兩季共20集目前已在friDay影音全數上架。