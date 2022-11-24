女星Apple（黃暐婷）和妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人目前都是各大綜藝節目常客；Apple最近與牙醫男友趙國翔出席活動，一身典雅又性感穿搭展現曼妙身材，更突然喊話「手指好空」，讓粉絲一看覺得好事近了。

Apple平時給人氣質優雅形象，無論是主持或當來賓都言之有物，且穿搭方面都走知性路線，擁有不少女性粉絲；而Apple在24日與穩定交往中的男友趙國翔出席精品活動，一身簡約黑白套裝，細看才發現上衣是透視蕾絲，傲人身材若隱若現，多張側面照更讓她的超兇曲線一覽無遺。

Apple出席活動，超兇身材全被看光。（圖／摘自Apple黃暐婷IG）

沒想到Apple最後還偷偷表示，「突然覺得手指好空喔」，讓她的粉絲一看都懂，紛紛認為好事近了，期待地說，「在一起這麼久，應該好事將近了啦」、「這是明示還是暗示啊，帥哥醫師聽到了吧」、「哇，是不是可以看到Apple穿婚紗啦？」

Apple在2020年認愛帥哥牙醫趙國翔，他們以結婚為前提交往，二人的婚事一直備受關注，據悉，男方親戚大多住美國，先前因疫情影響婚期只能暫緩，如今Apple拋球給男友，也讓粉絲都希望他們早日有情人終成眷屬。