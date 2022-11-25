三圓（4416）繼去年因認列三圓青島公司股權處分案，而飆高每股獲利至17.34元之後，今年前三季無新案完工、每股仍虧損3.48元；展望未來，三圓取得的史上規模最大都更案「台北之星」Diamond Towers，因產權尚未完成登記，全案正式銷售、開始入帳時間，將延後到2023年第一季，屆時明年業績將可望明顯大躍進。

三圓今（24）日舉辦法說會，談到手中握有台北市三大都更案，其中史上規模最大都更案「台北之星」，為壓軸大案，基地1,525坪，由三圓建設、龍麟建設投資興建，興建為三大棟地上30樓和31樓、地下7層的住宅、辦公和商場大樓。

三圓建設董事長王雅麟表示，「台北之星」已取得使照，正待產權登記並完成分配後，預計最快明年第一季可完成，屆時將會正式開賣；目前已經開始有客戶正式簽約，陸續成交，預計產權完成登記後將可望進行過戶、入帳，屆時將會開始認列營收。

王雅麟表示，三圓主要耕耘台北市1,500坪以上的大面積土地都更案，除「台北之星」外，還握有「新隆社區都更案」、「文山區都更案」兩大案目前進度都預計在2024年，取得建照。

三圓今年前三季主要靠只租不售的商場店面，挹注業績，手中並無住宅新案完工交屋，累計合併營收約7,117萬元，合併稅後純損2億餘元，每股稅後純損3.48元。市場預期，今年第四季沒有新案可供完工入帳，全年恐未能轉盈。